Россия завершила первый этап поставок С-400 в Турцию — Минобороны

Министерство национальной обороны Турции сообщило в четверг о завершении первого этапа поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в республику.

«25 июля завершается первый этап поставок компонентов российских ЗРС С-400 в Турцию. В рамках контракта на авиабазе «Мюртед» близ Анкары приземлилось 30 самолетов», — говорится в заявлении Минобороны.

В Анкаре уже ожидают начала реализации второго этап поставок элементов С-400, сообщает агентство «Анадолу», ссылаясь на военные источники.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет 2,5 миллиарда долларов. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

С-400 "Триумф" — российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Она предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Система способна на дальности до 400 километров поражать самолеты и крылатые ракеты, на дальности до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с.