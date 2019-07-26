Россия готова к сотрудничеству с Турцией на шельфе Средиземноморья — Новак

Российские нефтяные компании могут начать совместные с Турцией геологоразведочные работы на шельфе Восточного Средиземноморья. Об этом министр энергетики РФ Александр Новак рассказал в интервью турецкому агентству «Анадолу» в преддверии заседания российско-турецкой межправкомиссии.

«Если будут проекты, которые могут принести коммерческую пользу всем сторонам, то российские компании готовы принять решение о сотрудничестве с Турцией в Средиземном море», — сказал он.

На шельфе Восточного Средиземноморья с 2009 года стали обнаруживать крупные нефтегазовые месторождения, в основном газа. Многие из них являются предметом территориальных споров, в том числе Турции, Греции, Турецкой Республики Северного Кипра и греческой администрации острова, Израиля, Ливана и Египта.

Новак сообщил, что участники заседания межправкомиссии обсудят пути развития торгово-экономических отношений Турции и России.

«Ключевой вопрос повестки — развитие торгово-экономического сотрудничества между нашими странами. Сегодня это взаимодействие активно расширяется и углубляется: по итогам прошлого года торговый оборот вырос на 16% и достиг 25,5 миллиарда долларов. У нас есть возможности для того, чтобы наращивать взаимный торговый оборот, взаимные инвестиции, наши социальные, культурные, гуманитарные связи», — сказал Новак.

По его словам, в ходе заседания также будут обсуждаться пути ликвидации административных барьеров на пути сотрудничества России и Турции.

«Речь, в частности, идет о визовых и таможенных правилах, чтобы деловые круги имели возможность взаимодействовать в облегченном режиме», — отметил он.

По словам министра, на полях межправкомиссии пройдет 20-е совместное заседание российско-турецкого и турецко-российского деловых советов.

«Планируем также принять участие в его работе. Это очень важная площадка, большое количество бизнесменов планирует участвовать в данном мероприятии, которое, как мы надеемся, придаст дополнительный импульс развитию сотрудничества», — подчеркнул Новак.

Ожидается, что в заседании примет участие большое число предпринимателей, это будет крайне важная платформа, которая придаст импульс развитию сотрудничества между двумя странами, отметил министр.

По его словам, с реализацией таких проектов, как строительство газопровода «Турецкий поток» и АЭС «Аккую», возникнут новые возможности для сотрудничества в экономической и коммерческой сферах.

«Мы видим большой потенциал по линии энергетики и исходим из того, что реализация проекта «Турецкий поток», строительство атомной электростанции «Аккую» создадут новые возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества. В сельском хозяйстве наблюдаются значительные перспективы по взаимным поставкам сельхозпродукции. Мы видим большой потенциал в промышленности — по поставкам продукции машиностроения, в создании совместных предприятий по производству российской авиационной техники. Военно-техническое сотрудничество также активно развивается», — сказал Новак.

Министр отметил, что солидные перспективы открываются благодаря созданию совместного инвестиционного российско-турецкого фонда на общую сумму 900 миллионов евро.

«Фонд уже начал работу, оформлены все документы, сейчас рассматриваются конкретные проекты по вложению данных средств как в России, так и в Турции», — заявил Новак.