В России началось серийное производство истребителей Су-57

Компания «Сухой» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК) начала исполнение контракта на поставку в ВКС России истребителей 5-го поколения Су-57. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в аппарате вице-премьера Юрия Борисова.

Госконтракт на поставку 76 истребителей Су-57 для ВКС России был подписан на форуме «Армия-2019».

«В настоящее время компания «Сухой» приступила к выполнению контрактных обязательств», — сообщили в аппарате Борисова.

В результате исполнения контракта Минобороны России получит «самый современный многофункциональный истребитель 5-го поколения, что поднимет боевые возможности отечественных Воздушно-космических сил».

Также в аппарате вице-премьера подтвердили ранее заявленные сроки поставок первой машины.

«Первый самолет будет передан заказчику до конца 2019 года», — говорится в сообщении.

Су-57 предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Самолет имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие (технология «stealth»), а также новейший комплекс бортового оборудования. Ранее на форуме «Армия-2018» был подписан контракт на поставку установочной партии из двух Су-57.