18% трудоспособных украинцев находятся на заработках за границей — Минфин

Около 18% трудоспособного населения Украины выехало на заработки за рубеж. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре министерства финансов страны.

«Весомым фактором усиления дисбалансов на рынке труда является отток рабочей силы за рубеж. Так, по данным Минсоцполитики, за рубежом находится 3,2 миллиона трудовых мигрантов с Украины (данные за 2018 год), что составляет почти 18% всего экономически активного населения в возрасте 15-70 лет», — сказано в документе.

Отмечается, что в первом квартале этого года продолжилось сокращение безработицы на 0,1% — до 9,2% занятого населения в возрасте 15-70 лет. Нагрузка безработных на одну вакансию сократилась до трех человек.

По итогам мая, лидером по размеру заработных плат была финансовая и страховая деятельность (18,9 тысяч гривен, или 744 долларов США), самые низкие — в сфере «временного размещения и организации питания» (6,8 тысяч гривен, или 268 долларов). Самые высокие зарплаты зафиксированы в Киеве, самые низкие — в Черновицкой области.