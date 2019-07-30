Курс турецкой лиры достиг 4-месячного максимума

Курс турецкой лиры к доллару США во вторник потерял в цене более, чем 1%, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость американской валюты опустилась до отметки 5,54 лиры за доллар, что является четырехмесячным минимумом.

2 апреля торги закрылись на отметке 5,5196 лиры, и с тех пор курс не достигал уровня 5,54.

Курс евро также снизился во вторник до 6,20 лиры за евро.

Курс турецкой лиры укрепился на фоне снижения Центральным банком Турции процентной ставки с 24% до 19,75%, а также надежд мировых рынков на снижение процентных ставок Федрезервом США.