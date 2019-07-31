Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году — оборонпром

Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Турцию начнется в 2020 году. Об этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир в среду.

«Вторая очередь поставок С-400 может начаться в будущем году. Управление системами будет осуществлять Турция, иначе быть не может. Ничего нежелательного для нас с этими комплексами сделать не получится», — сказал он. Демир при этом отметил, что США «не предоставили никаких технических обоснований для своего аргумента о том, что С-400 не могут работать вместе с истребителем F-35».

Глава УОП обратил внимание на то, что благодаря контракту по С-400 Турция получит некоторые технологии ПВО, которые сможет использовать в национальных проектах противоракетной обороны. В будущем, по его словам, вместе с С-400 безопасность турецкого воздушного пространства будут обеспечивать и отечественные системы различной дальности и предназначения. «С 2021 года планируем постепенно вводить в строй комплексы Hisar-A, Hisar-O и Siper. У С-400 есть возможность поражать баллистические ракеты. Однако противовоздушная оборона — это комплекс мер, предусматривающий наличие различных типов вооружения», — сказал Демир.

Как заявил 14 июля президент Реджеп Тайип Эрдоган, процесс поставок С-400 в Турцию может завершиться к апрелю 2020 года.

В сентябре 2017 года Россия объявила о заключенном с Турцией контракте на поставку двух дивизионов С-400. Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. 25 июля завершился первый этап поставок.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 Lightning II.