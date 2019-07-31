Доходы Турции от туризма выросли на 13% во II квартале 2019

Во втором квартале 2019 года доходы Турции от сферы туризма выросли на 13,2% по сравнению с прошлым годом — до 7,97 миллиарда долларов США, сообщил Институт статистики Турции (TurkStat) в среду.

По данным TurkStat, большая часть доходов пришлась на долю иностранных туристов — 87,8% (без учета роуминга и обслуживания судов в портах и пристанях), в то время как 12,2% — на долю проживающих за рубежом турецких граждан.

За отчетный период 5,58 миллиарда долларов пришлись на личные расходы туристов, а 2,39 миллиарда долларов было получено за счет путевок.

Средний доход от одного туриста во II квартале составил 625 долларов. Иностранные туристы тратили в Турции в среднем 607 долларов, а представители турецкой диаспоры — 766 долларов.

TurkStat также сообщил, что турпоток в Турцию в первой половине текущего года вырос на 13,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, достигнув 18,08 миллиона человек.