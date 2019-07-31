Сделка Сбербанка по продаже турецкого Denizbank закрыта

Сбербанк закрыл сделку по продаже 99,85% акций турецкой «дочки» Denizbank банку Emirates NBD. Об этом говорится в пресс-релизе Сбербанка.

«Сбербанк и Emirates NBD рады сообщить, что сделка завершена и Emirates NBD теперь владеет 99,85% акций DenizBank A.S.», — говорится в сообщении.

Выручка Сбербанка от продажи турецкой "дочки" составила 170,7 млрд рублей при совокупном объеме инвестиций российского банка в размере 148 млрд руб. При этом Emirates NBD выкупит субординированный долг Denizbank перед Сбербанком на сумму около $1,2 млрд. Также Denizbank погасит ранее предоставленные Сбербанком межбанковские кредиты на сумму около $1,1 млрд.

В результате сделки собственные средства группы Сбербанка по МСФО увеличатся на 11,7 млрд рублей, при этом предварительный совокупный отрицательный эффект на прибыль группы от продажи Denizbank и признания результата его операционной деятельности за семь месяцев 2019 года составит около 70 млрд рублей, уточнили в Сбербанке. Результаты сделки будут отражены в финансовых отчетностях банка в III квартале 2019 года.

«Решение о продаже Denizbank связано с санкционными ограничениями и соответствующим изменением стратегии Сбербанка в части международного присутствия и позволит нам сконцентрировать еще больше внимания на развитии экосистемы Сбербанка в России», — прокомментировал сделку глава Сбербанка Герман Греф, слова которого приводятся в сообщении банка.

Банковская группа Emirates NBD работает в ОАЭ, Саудовской Аравии, Египте, Индии, Сингапуре, Великобритании и имеет представительства в Китае, Индонезии и Турции. Общий объем активов группы на 30 июня 2019 года составляет 537,8 млрд дирхам ОАЭ (около $146 млрд).

Продажа турецкой «дочки»

В 2018 году Сбербанк заключил обязывающее соглашение о продаже Denizbank банку Emirates NBD Bank. Сумма сделки ранее оценивалась в 14,6 млрд турецких лир (около $3,25 млрд). Но в апреле 2019 года стороны подписали соглашение с обновленными условиями, в соответствии с которым общая стоимость сделки составила 15,48 млрд турецких лир без дополнительной выплаты процентов на покупную цену, элемент хеджирования курса конверсии TRY/US Dollar был заменен на другой способ расчета курса конверсии и были пересмотрены некоторые другие права и обязательства сторон.

Сбербанк купил Denizbank в 2012 году у бельгийской группы Dexia. Головной офис Denizbank расположен в Турции, он является пятым по величине банком в стране. Сеть банка включает 751 офис, из них 708 расположены в Турции и 43 — на территории других государств (Австрии, Германии, Бахрейна, России и Кипра).