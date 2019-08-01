В Анталью за месяц прибыло более 2,4 миллиона туристов

В период с 1 по 30 июля 2019 года в «туристическую столицу» Турции прибыло 2.450.650 иностранных граждан, а главная воздушная гавань региона — Международный аэропорт Антальи принимал в среднем по 20 рейсов в час.

Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на данные Управления Международного аэропорта Антальи.

В целом за июль в аэропорту совершили посадку 14.272 самолета (2.188 — на внутренних рейсах и 12.084 — на международных).

Рекордное число туристов прибыло в Анталью 28 июля — 92.334 за сутки.

Глава Ассоциации отельеров Турции (POYD) Улкай Атмаджа сообщил Агентству Анадолу, что Анталья переживает пик туристического сезона.

По его словам, рост турпотока наблюдается со всех направлений, в частности из России. Фиксируется также рост числа местных туристов.

Глава POYD напомнил о цели в 16 миллионов туристов для Антальи на конец года.

«Июль прошел очень динамично, бронирования в августе также впечатляют. Если так продолжится, что к концу года мы достигнем заданных целей. На данный момент гостиницы Эгейского и Средиземноморского регионов Турции заполнены на 100 процентов. Те, кто только сейчас начал планировать свой отдых не смогут найти свободных мест», — сказал Атмаджан.