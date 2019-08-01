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5% мирового рынка домашнего текстиля приходится на Турцию

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано 01.08.2019 10:59
Фото из архива
Фото из архива

На Турцию приходится более пяти процентов мирового рынка домашнего текстиля. Об этом сообщил глава Совета экспортеров Турции (TİM) Исмаил Гюлле на встрече представителей рабочей группы турецкой Ассоциации предпринимателей и промышленников текстильной продукции (TETSİAD).

По его словам, доля Турции на мировом рынке домашнего текстиля превышает пять процентов.

Домашний текстиль занимает важное место в турецком экспорте, отметил глава TIM.

«Мы верим в то, что делаем. В будущем производство в этой сфере будет полностью переориентировано на экспорт. Мы знаем свое дело, проводим исследования, развиваемся, открываем новые рабочие места», — сказал Гюлле.

По его мнению, в сфере производства домашнего текстиля важно единство, которое является единственным путем к успеху.

Экспорт занимает важное место в экономике Турции, играет ключевую роль в 11-м Плане экономического развития страны, сказал Гюлле.

По его словам, для роста экспорта необходимо больше работать.

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