Экспорт Турции достиг 16$ миллиардов в июле 2019

Благодаря усилиям правительства и деятельности компаний турецкий экспорт растет, несмотря на изменения на глобальных рынках, сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан в пятницу в Анкаре.

Турецкий экспорт достиг 16 миллиардов долларов США, добавила она.

По словам министра, в июле импорт Турции сократился на 7,98 процентов — до 19,288 миллиардов долларов.

«В январе-июле 2019 года соотношение экспорта к импорту в Турции составило 85,8 процентов. В прошлом году этот показатель за семь месяцев находился на уровне 67,7 процентов. При этом в январе-июле экспорт Турции вырос на 3,07 процентов— до рекордных 104,2 миллиардов долларов», — сказала Пекджан.