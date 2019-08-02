Южнокорейская компания Halla Group инвестирует в Турцию

Южнокорейская Halla Group намерена реализовывать через Турцию автозапчасти на сумму один миллиард долларов.

Halla Group при содействии Стамбульской торговой палаты (İTO) основала в Турции дочернюю компанию Halla Corporation Europe.

Компания будет управлять из Турции доходами в размере одного миллиарда долларов от сервисного обслуживания.

Компания планирует на первом этапе получать доходы в размере 200 миллионов долларов и создать глобальную сеть распределения продукции на рынках Европы, России, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Гендиректором Halla Corporation Europe назначен Аныл Юджетюрк.

Halla Group была основана в 1962 году и на сегодняшний день представлена в разных секторах мировой экономики, в том числе в образовании, логистике, автопроме, строительстве и спорте.

Совместная компания Южной Кореи и Турции Mando Corporation, которой принадлежит половина акций завода по производству амортизационных стоек MAYSAN, также входит в состав Halla Corporation.