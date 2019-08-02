Tüpraş возглавил ТОП-500 крупнейших компаний Турции

Журнал Capital500 назвал ТОП-500 наиболее крупных турецких компаний.

В августе ежемесячный журнал Capital500 опубликовал результаты 22-го по счету исследования ТОП-500 наиболее крупных турецких компаний.

После первого квартала 2018 года экономика Турции столкнулась с рядом негативных факторов, как колебание курса валюты, увеличение расходов и сокращение спроса. Несмотря на это, ТОП-500 компаний Турции продемонстрировали рост на 17,8 процента. Чистая прибыль компаний увеличилась на 2,4 процента. Число компаний с чистой прибылью свыше миллиарда турецких лир же выросло на 23 до 386 компаний.

По итогам 2018 года компания Tüpraş вновь лидирует среди турецких компаний с чистой прибылью в 88 млрд 552 млн 170 тыс турецких лир.

Второе место заняла авиакомпания Turkish Airlines — 62 млрд 583 млн лир, третье Petrol Ofisi — 49 млрд 993 млн 106 тыс 633 лиры.

В первом десятке произошли серьезные изменения: компания Shell&Turcas Petrol, занимавшая в 2017 году 8-е место рейтинга поднялась до шестой позиции, а Bim Birleşik Mağazalar спустилась на одну строчку до седьмой ступени.

Компания Ereğli Demir Çelik поднялась с девятого на восьмое место, компания Arçelik опустилась с седьмого на девятое место в списке. Впервые в десятку вошла компания Ahlatçı Kuyumculuk.