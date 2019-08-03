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Турецкий броневик поступил на вооружение ВС Узбекистана

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
ТАШКЕНТ
Опубликовано 03.08.2019 20:21
Фото: IHA

Турецкий бронетранспортер Ejder Yalçın поступил на вооружение ВС Узбекистана, сообщает узбекское Минобороны.

Церемония передачи ВС Узбекистана тактического бронетранспортера Ejder Yalçin 4x4 состоялась на полигоне Чирчик в Ташкентской области.

В церемонии приняли участие заместитель министра обороны Узбекистана Ойбек Исмаилов, глава Госкомитета по оборонной промышленности Кахрамон Эрматов, другие высокопоставленные военные.

На церемонии отмечалось, что Ejder Yalçın является многофункциональным бронетранспортером и послужит усилению военной мощи Узбекистана.

Бронетранспортер был успешно испытан узбекскими военными.

Соглашение о совместном производстве и приобретении бронетранспортеров Ejder Yalçın было подписано в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию.

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