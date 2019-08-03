Турецкий броневик поступил на вооружение ВС Узбекистана

Турецкий бронетранспортер Ejder Yalçın поступил на вооружение ВС Узбекистана, сообщает узбекское Минобороны.
Церемония передачи ВС Узбекистана тактического бронетранспортера Ejder Yalçin 4x4 состоялась на полигоне Чирчик в Ташкентской области.
В церемонии приняли участие заместитель министра обороны Узбекистана Ойбек Исмаилов, глава Госкомитета по оборонной промышленности Кахрамон Эрматов, другие высокопоставленные военные.
На церемонии отмечалось, что Ejder Yalçın является многофункциональным бронетранспортером и послужит усилению военной мощи Узбекистана.
Бронетранспортер был успешно испытан узбекскими военными.
Соглашение о совместном производстве и приобретении бронетранспортеров Ejder Yalçın было подписано в ходе визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию.