Премьер-министр Чехии в сентябре посетит Турцию во главе бизнес-миссии

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш возглавит крупную делегацию предпринимателей республики, которая в начале сентября посетит Турцию. Об этом сообщил в воскресенье журналистам представитель национальной Экономической палаты Мирослав Диро.

«Премьер Бабиш возглавит чешскую бизнес-миссию, — отметил он. — В Стамбуле состоится форум предпринимателей обеих стран. Главу правительства будет сопровождать министр промышленности и торговли республики Карел Гавличек».

Вылет чешской делегации запланирован на 2 сентября. Работа бизнес-миссии рассчитана на три дня. Премьер и предприниматели планируют также посетить Анкару. Бабиш намерен сосредоточить особое внимание турецких партнеров на реализации совместных проектов в области энергетики.

Ежегодные объемы чешского экспорта в Турцию составляют около двух миллиардов евро. Сумма турецкого импорта в Чехию, согласно Мирославу Диро, оценивается примерно в 1,4 миллиарда евро.