Туристы потратили $1,5 миллиарда на одежду и обувь в Турции

Иностранные туристы и представители диаспоры, прибывшие на отдых в Турцию, в первые шесть месяцев 2019 года потратили на одежду и обувь 1,548 миллиарда долларов.

По данным, полученным Агентством Анадолу из Института статистики Турции (TurkStat), общие расходы туристов в Турции в январе-июне составили 12,6 миллиарда долларов, из которых 9,66 миллиарда долларов пришлись на личные расходы, а 2,94 миллиарда долларов — расходы на турпакетов.

Расходы туристов на медобслуживание составили 537 миллионов долларов. При этом 12% расходов туристов за шесть месяцев пришлось на одежду и обувь (1,548 миллиарда долларов).

На 545 миллионов долларов туристы купили подарки, а 52 миллиона потратили на ковры.

За отчетный период расходы граждан Турции, выехавших за рубеж, сократились на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,1 миллиарда долларов.