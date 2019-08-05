Вступило в силу соглашение Турции и Узбекистана по туризму

Соглашение о сотрудничестве в области туризма между Турцией и Узбекистаном вступило в силу на прошлой неделе, сообщает в понедельник министерство иностранных дел Узбекистана.

«Заключение Соглашения нацелено на расширение взаимного сотрудничества в области туризма для ознакомления своих граждан с достижениями в области науки, социального развития, культуры, с природой и достопримечательностями, а также историческими памятниками и культурными традициями народов», — отмечается в заявлении МИД.

Анкара и Ташкент обязались способствовать продвижению совместных туристических маршрутов и брендов, таких как «Великий Шелковый путь», путем организации международных конференций, форумов, семинаров, выставок, публикаций в СМИ.

«Соглашением предусматривается, что стороны будут содействовать установлению прямых контактов между предприятиями туристической отрасли, привлекать инвестиции в развитие туристической инфраструктуры», — говорится в заявлении.

Межправительственное соглашение было подписано 25 октября 2017 года.