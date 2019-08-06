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В Турции разработали прототип летающего автомобиля

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
СТАМБУЛ
Опубликовано 06.08.2019 16:45
Фото: АА

Турецкие инженеры разработали прототип первого отечественного летающего автомобиля.

Проект автомобиля был создан инженерами компании Baykar и получил название Cezeri.

Фото машина разместил на своей странице в Twitter технический директор Baykar Makina Сельджук Байрактар.

После доработки прототипа будут проведены испытательные полеты Cezeri в рамках фестиваля авиации и космических технологий Teknofest в Стамбуле в сентябре.

Байрактар также призвал пользователей соцсети поделиться мнениями о дизайне Cezeri.

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