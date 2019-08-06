В Турции разработали прототип летающего автомобиля

Турецкие инженеры разработали прототип первого отечественного летающего автомобиля.
Проект автомобиля был создан инженерами компании Baykar и получил название Cezeri.
Фото машина разместил на своей странице в Twitter технический директор Baykar Makina Сельджук Байрактар.
После доработки прототипа будут проведены испытательные полеты Cezeri в рамках фестиваля авиации и космических технологий Teknofest в Стамбуле в сентябре.
Байрактар также призвал пользователей соцсети поделиться мнениями о дизайне Cezeri.