Турецкая компания построит в Москве завод по получению энергии из мусора

Турецкая строительная компания Yenigün построит в Москве предприятие по получению энергии из мусора и других отходов.

Соответствующее соглашение подписано 2 августа между компанией Yenigün и российской «Альтернативной генерирующей компанией–1» (AGC-1).

Первый этап проекта завершится в 2022 году.

Исполнительный директор Yenigün Фикрет Йенигюн сообщил, что в России растет интерес к выработке энергии при сжигании отходов на мусоросжигательных заводах.

«Очень рады, что участвуем в реализации столь важного проекта в одной из крупнейших столиц мира — Москве. Этот проект является важным шагом по внедрению новых технологий в области обращения с отходами», — сказал Йенигюн.

По его словам, с экологической точки зрения очень важно реализовывать проекты генерирующих объектов по термическому обезвреживанию твердых коммунальных отходов.