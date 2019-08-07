Турецкое судно Yavuz приступило к бурению у берегов Кипра

Второй турецкое буровое судно — Yavuz приступило к бурению у берегов Кипра. К настоящему времени достигнута глубина 1.710 метров, сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

По его словам, работы продлятся 2,5-3 месяца. «Надеемся, что по достижению расчетной глубины мы найдем газ», — сообщил Донмез.

Глава Минэнерго Турции напомнил, что разведкой месторождений у западных берегов Кипра уже занимается судно Fatih.

К настоящему времени судно прошло 1700 метров. Бурение будет продолжаться до отметки 3200 метров, где по расчетам специалистов, располагается месторождение природного газа. По словам министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза, который находится на борту «Явуз», работа продлится 2,5 - 3 месяца. «Мы надеемся, что по достижении расчетной глубины мы найдем газ», — сказал он.

Донмез также напомнил, что Анкара ранее предлагала властям Республики Кипр сотрудничать в бурении на шельфе и добыче ресурсов с турецкой администрацией северной части острова. «Мы предлагали, но греческая часть отказалась. Однако повторю: мы уверены, что сотрудничество обеих сторон по этому вопросу послужит интересам обеих общин», — сказал он.

По словам турецкого министра, к разведке нефтегазовых месторождений в восточной части Средиземного моря в целом будут привлечены два буровых и два судна по поддержке сейсмических исследований.

Донмез подчеркнул, что Анкара готова до конца отстаивать собственные интересы и интересы турецкого Кипра в морской зоне.

В буровых работах на судне Yavuz задействованы до 180 человек.

Буровое судно Deepsea Metro I (длина 229,22 м, ширина 36 м) было приобретено турецкой компанией TPAO за 262,5 миллиона долларов и по инициативе президента Реджепа Тайипа Эрдогана было переименовано в Yavuz.

Судно способно проводить буровые работы на глубине более трех тысяч метров.