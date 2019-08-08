Турция и Украина нацелены на товарооборот в $20 миллиардов — министр

Украинский рынок является весьма перспективным для строительных компаний Турции. До сегодняшнего дня турецкие компании-подрядчики реализовали в Украине проекты на сумму 5,9 миллиарда долларов. Об этом сказала министр торговли Турции Рухсар Пекджан на турецко-украинском бизнес-форуме в Стамбуле.

В работе бизнес-форума, организованного при поддержке Совета по внешнеэкономическим связям Турции (DEİK), принял участие и президент Украины Владимир Зеленский.

По словам министра, турецкие инвесторы готовы внести посильный вклад в развитие Украины и рост благосостояния ее населения.

Глава ведомства выразила уверенность в расширении сотрудничества двух стран.

«Власти обеих стран готовы к поддержке инвесторов. Наша цель на первом этапе — довести товарооборот между Турцией и Украиной до 10 миллиардов долларов в соответствии с поручениями глав государств», — сказала Пекджан.

Министр назвала Турцию и Украину двумя наиболее перспективными экономиками Европы на фоне продолжающихся в мире торговых войн.

«Товарооборот между Турцией и Украиной на сегодня составляет 4,1 миллиарда долларов, что однозначно не отражает имеющийся потенциал. Баланс в двусторонней торговле меняется в пользу Украины. То есть турецкий импорт из Украины превышает экспорт в эту страну на 1,2 миллиарда долларов. Наша цель — довести товарооборот между Турцией и Украиной вначале до 10 миллиардов долларов, а затем — до 20 миллиардов долларов, но при условии сбалансированности товарооборота», — сказала Пекджан.