Huawei представила в Южном Китае новую операционную систему Harmony OS

Китайский телекоммуникационной гигант Huawei после введенных против него ограничений со стороны властей США представил собственную операционную систему для мобильных телефонов Harmony OS. Презентация состоялась на открытии трехдневного мероприятия Huawei Developer Conference - 2019 («Конференция по развитию Хуавэй - 2019»).

Новинка может прийти на замену используемой сейчас операционной системы Android. После внесения компании Huawei в черный список Минторга США с 17 мая компания Google лишила Huawei доступа к обновлениям Android. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней в соответствии с временной лицензией, выданной 20 мая властями США.

Как отметили на презентации, новая операционная система Harmony OS не повторяет Android, она работает на основе микроядра и позволяет синхронизировать различные устройства: компьютеры, телефоны и технику для умного дома.

«Мы надеемся, что наш продукт приведет к большей гармонии в мире, сделает жизнь каждого более удобной», — сказал на презентации исполнительный директор корпорации, глава подразделения по продвижению потребительской продукции Huawei CBG Ричард Юй.