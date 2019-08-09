THY в праздничные дни обслужит свыше 1,25 миллиона пассажиров

В дни праздника Курбан и День Арафата (мусульманский праздник, последний день хаджа) 10-14 августа авиакомпания Turkish Airlines (THY) обслужит более 1,25 миллиона пассажиров. Об этом написал в Twitter генеральный директор THY Билал Экши.

К твиту гендиректор прикрепил фото турецкого флага.

«В праздничные дни Turkish Airlines обслужит свыше 1,25 миллиона пассажиров, в том числе 500 тысяч — на внутренний рейсах, 725 тысяч — на международных. В дни праздников будет выполнено 170 дополнительных рейсов», — написал Экши.

Гендиректор также порекомендовал пассажирам приезжать в аэропорт, имея запас времени до вылета.