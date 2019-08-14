Строительство терминала «Турецкого потока» завершено на 95%

Строительство приемного терминала газопровода «Турецкий поток» (TürkAkım) в районе населенного пункта Кыйыкей в турецкой провинции Кыркларели, через который российский газ будет транспортироваться в Турцию, а также в Европу, завершено на 95 процентов. Об этом сообщили в проектной компании TürkAkım.

«Строительные работы продвигаются в соответствии с графиком. Ожидается, что транспортировка газа по трубопроводу начнется в конце 2019 года», — говорится в сообщении.

Газопровод «Турецкий поток» будет транспортировать российский природный газ по трубам, проложенным по дну Черного моря в Турцию и Европу.

По морскому дну проходят две нитки протяженностью 930 километров, мощность прокачки каждой из которых — 15,75 миллиарда кубометров.

Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — на рынки стран Европы.