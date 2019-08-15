Район Бешикташ лидирует в Стамбуле по ценам на недвижимость.

Самую недорогую недвижимость можно приобрести в стамбульском районе Эсенюрт по цене 2209 турецких лир за квадратный метр. Далее следуют районы Арнавуткей — 2.240 турецких лир за квадратный метр, Силиври — 2.300 турецких лир, Бейликдюзю — 2.322 турецкие лиры, Санджактепе — 2.350 турецких лир.

Самую дорогую недвижимость можно приобрести в стамбульском районе Бешикташ по цене 10.632 турецкие лиры за квадратный метр. Далее следуют районы Сарыер — 9.195 турецких лир, Бакыркей — 8.407 турецких лир, Кадыкей — 7.094 турецкие лиры за квадратный метр.

Самые недорогие трехкомнатные квартиры в Стамбуле можно приобрести в районе Эсенюрт по цене в 1974 турецкие лиры за квадратный метр. В районе Сарыер трехкомнатные квартиры можно приобрести по цене 9309 турецких лир за квадратный метр.