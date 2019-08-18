Пассажиропоток в аэропортах Стамбула превысил 58 миллионов человек

Пассажиропоток во всех аэропортах Стамбула с января по июль превысил 58 миллионов человек, сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI).

В указанный период пассажиропоток в Международном аэропорту Ататюрка, закрытом с шестого апреля для коммерческих рейсов, составил 16,072 миллиона (4,227 миллиона человек на внутренних рейсах и 11,845 миллиона — на международных).

Пассажиропоток в Международном аэропорту Сабихи Гекчен в январе-июле превысил 20 миллионов (12,377 миллиона человек на внутренних рейсах, 7,704 миллиона — на международных).

Пассажиропоток в аэропорту «Стамбул» составил 22,143 миллиона (5,679 миллиона человек на внутренних рейсах, 16,463 миллиона — на международных).

Пассажиропоток во всех аэропортах Стамбула с января по июль составил 58 миллионов 297 тысячи 35 человек.

В аналогичный период 2018 года суммарный пассажиропоток в аэропортах Стамбула составил 58 миллионов 783 тысячи 645.