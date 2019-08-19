Украина и Израиль договорились о расширении зоны свободной торговли

Киев и Тель-Авив условились расширить договор о зоне свободной торговли и открыть центры высокотехнологичного развития. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы приняли два решения: незамедлительно начать расширение соглашения о зоне свободной торговли, которое дополнится сферой услуг», — сказал премьер Израиля, который находится в Украине с двухдневным официальным визитом.

Нетаньяху отметил, что во время переговоров стороны договорились открыть центры высокотехнологичного развития в Киеве и Иерусалиме.

«Таким образом, мы будем совместно инвестировать здесь, в Украине», — добавил премьер.

Стороны подписали ряд совместных документов, среди которых соглашение о содействии изучению иврита в украинских образовательных учреждениях и украинского языка — в израильских.

Украина и Израиль подписали соглашение о зоне свободной торговли в начале 2019 года. Верховная рада ратифицировала документ 11 июля.