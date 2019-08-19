«Яндекс» вывел на дороги Москвы еще 30 беспилотных автомобилей

«Яндекс» сертифицировал и начал тестировать на дорогах общего пользования в Москве 30 новых беспилотных автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в понедельник пресс-службе компании.

В июне «Яндекс» вывел на дороги Москвы первые пять беспилотников. 12 июля вице-премьер РФ Максим Акимов сообщил, что до конца июля будет сертифицировано еще 30 машин. В общей сложности до конца 2019 г. «Яндекс» планирует вывести на дороги общего пользования более сотни беспилотных автомобилей. Все беспилотные автомобили четвертого уровня автономности (предполагает высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя и участие водителя не требуется, за исключением особых обстоятельств).

«На данный момент сертифицировано 35 автомобилей. Они все уже приступили к тестированию и ездят по Москве круглые сутки, семь дней в неделю. Чем больше километров они проезжают в беспилотном режиме, тем больше различных сценариев они собирают, и тем быстрее обучается технология. Выбор конкретного маршрута зависит от задач тестирования», — сообщили в компании.

Отмечается, что машины можно часто встретить в Хамовниках, на Аминьевском шоссе или ТТК. Территория тестирования постоянно расширяется, вместе с ростом беспилотного парка. «Машины ездят по Москве круглые сутки, семь дней в неделю — тестирование не прерывается, вне зависимости от погоды или пробок. Текущий флот автомобилей под управлением робота проезжает суммарно за неделю более 50 000 км», — пояснили в компании.

Об эксперименте

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в конце ноября 2018 г. подписал постановление о проведении с 1 декабря эксперимента по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в ряде мест Москвы и Татарстана. После этого, в июле 2019 г., Минпромторг выступил с инициативой расширить число регионов для эксперимента тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. К опытным зонам в Москве и Республике Татарстан министерство предложило добавить Санкт-Петербург, Московскую, Владимирскую, Нижегородскую, Новгородскую, Ленинградскую и Самарскую области, а также Чувашскую Республику и Краснодарский край.

В свою очередь вице-премьер РФ Максим Акимов пояснял, что в рамках эксперимента на дороги Москвы и Татарстана выйдет 100 высокоавтоматизированных автомобилей. Эксперимент рассчитан на три года. Акимов также сообщал, что сроки начала использования беспилотного транспорта на автодорогах общего пользования будут определены по итогам экспериментального запуска, то есть после марта 2022 г.