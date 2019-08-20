Молдова заинтересована в получении российского газа по «Турецкому потоку»

Правительство Молдовы и компания «Газпром» ведут переговоры по вопросу поставок российского газа по газопроводу «Турецкий поток». Об этом во вторник сообщил журналистам министр экономики республики Вадим Брынзан.

Он напомнил, что срок заключенного в 2018 году договора с «Газпромом» о поставках газа истекает в нынешнем году.

«Мы ведем переговоры с «Газпромом», чтобы получать газ по «Турецкому потоку». Мы планируем инициировать четырехсторонние переговоры между Украиной, Румынией, Болгарией и Молдовой о поставках газа по этому газопроводу, чтобы обсудить технико-экономические особенности поставок», — сказал Брынзан.

По его словам, обсуждения пройдут на платформе Еврокомиссии, которая выступит посредником.

Проект «Турецкий поток» предусматривает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее — к границе с Грецией. Первая нитка трубопровода предназначена для поставок газа на турецкий рынок, вторая — на рынки стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность прокачки каждой нитки составит 15,75 миллиарда кубометров газа в год.