Турция и Украина работают над созданием ударного беспилотника Akıncı

Одним из первых совместных проектов госкомпании «Укрспецэкспорт» и турецкой Baykar Defence станет ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akıncı. Об этом во вторник сообщил госконцерн «Укроборонпром».

Проект будет реализован совместным предприятием, созданным Baykar и «Укрспецэкспортом».

«Ударный БПЛА нового поколения Akıncı разрабатывается в соответствии с требованиями вооруженных конфликтов XXI века и предназначен в первую очередь для вооружения как турецких, так и украинских Вооруженных сил, — говорится в сообщении. — Стоит отметить, что этот проект реализуется благодаря объединению крупнейших секторов оборонных комплексов Украины и Турции».

Akıncı относится к новому «тяжелому» классу беспилотников, отметили в «Укроборонпроме». Он оснащен двумя двигателями украинского производства, которые обеспечивают полет на высоте более 12 километров. Дрон имеет размах крыльев в 20 метров, способен поднять в воздух более 1000 килограммов вооружения и находиться в полете сутки.

«Одно из главных его (Akıncı) преимуществ — возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах», — подчеркивается в сообщении.

Турецкие оборонные предприятия сотрудничают с Украиной в сфере цифровых систем связи, ударных беспилотников, авиационного высокоточного вооружения и тому подобное. Предприятия «Укроборонпрома» совместно с турецкими компаниями реализуют совместные проекты по созданию военно-транспортного самолета, систем активной защиты бронетехники и радиолокационных систем.

В январе Украина подписала контракт с компанией Baykar Makina на закупку 12 ударных беспилотников Bayraktar TB2.

Президент Украины Владимир Зеленский 8 августа во время визита в Турцию посетил производство беспилотных летательных систем Baykar.