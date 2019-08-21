Расходы туристов на шопинг в Турции выросли на 70% в январе-июле 2019 года

Расходы на шопинг зарубежных туристов в Турции в январе-июле выросли на 70 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Компания Global Blue, занимающаяся возвратом НДС туристам, действует в восьми тысячах торговых точек в Турции с 1996 года.

По данным компании, в указанный период, в частности, вырос не только поток китайских туристов в Турцию, но и их расходы на шопинг в этой стране. Расходы китайских туристов в Турции в январе-июле выросли на 85 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, расходы одного китайского туриста в Турции в среднем составили пять тысяч турецких лир.

Глава представительства Global Blue в Турции Селим Шейхун сообщил Агентству Анадолу, что продажи по системе tax free в Турции в первые семь месяцев года выросли на 68 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По его словам, самые большие продажи по системе tax free в указанный период пришлись на китайских туристов.

Наибольший спрос на предметы роскоши в Турции был зафиксирован со стороны туристов из Китая и стран Персидского залива, отметил глава представительства.

«Европейские туристы, к сожалению, не рассматривают Турцию с точки зрения розничной торговли. В ТОП-15 покупателей вошла лишь Германия, и то потому, что многие турки имеют немецкие паспорта и приезжают в Турцию навестить своих родных», — сказал Шейхун.

При этом глава представительства отметил незначительное снижение покупательной способности в Турции туристов из региона Персидского залива.

«Если суммарные расходы на шопинг в Турции туристов из Саудовской Аравии, Кувейта, Катара и ОАЭ в январе-июле 2018 года составили 27 процентов от общих расходов всех туристов, то в нынешнем году — 24 процента», — сказал Шейхун.