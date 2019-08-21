Сбербанк выдал «дочке» Росатома кредит на строительство АЭС «Аккую» в Турции

Сбербанк России предоставит компании «Аккую Нуклеар» — «дочке» госкорпорации «Росатом» — кредит на семь лет в сумме 400 миллионов долларов США для строительства атомной электростанции «Аккую» в Турции. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

«Сбербанк стал первым кредитором проекта по строительству атомной электростанции «Аккую» в Турции. В рамках сделки Сбербанк предоставит АО «Аккую Нуклеар», дочерней компании госкорпорации «Росатом», кредит в сумме 400 миллионов долларов США на срок 7 лет», — говорится в сообщении.

Ранее работы по сооружению АЭС «Аккую» финансировались из федерального бюджета России и собственных средств Росатома, уточнили в банке.

Межправительственное соглашение между Россией и Турцией по сотрудничеству в сфере строительства и эксплуатации атомной электростанции на площадке «Аккую» в турецкой провинции Мерсин было подписано в 2010 году.

Проект первой турецкой АЭС включает в себя четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 4800 мегаватт. АЭС планируется построить и сдать в эксплуатацию до 2023 года. Стоимость строительства оценивается более чем в 20 миллиардов долларов.