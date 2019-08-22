ВС Украины получили 2.000 автоматов турецкого производства

Украина получила две тысячи автоматов MP-5 турецкого производства. Еще столько же автоматов Киев получит в ближайшее время. Об этом сказал Агентству Анадолу директор турецкого завода при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK) Али Гюмюш.

По его словам, за семь с половиной месяцев нынешнего года на заводе при MKEK было произведено и передано заказчикам в целом 45 тысяч единиц стрелкового оружия. До конца года этот показатель планируется довести до 66 тысяч.

На заводе налажено серийное производство штурмовых винтовок MPT-55 и MPT-76, растут темпы производства автоматов MP-5, отметил директор предприятия.

«За прошедшие семь с половиной месяцев мы произвели 45 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе 33 тысячи винтовок MPT-55, 4.500 винтовок MPT-76 и 7500 автоматов MP-5», — сказал Гюмюш.

По его словам, на автоматы МР-5 есть большой спрос как в Турции, так и за рубежом.

«Автоматы МР-5 небольшими партиями по 400, 700 и 1.000 штук экспортируются во многие страны мира», — сказал Гюмюш.

По его словам, предприятие планирует в скором времени наладить экспорт штурмовых винтовок MPT-55 и MPT-76.

Директор завода сообщил, что командование Сухопутных войск Турции намерено заказать 207 тысяч штурмовых винтовок MPT-76.

В MKEK также планируют наладить серийное производство снайперских винтовок JMK BORA-12, сказал Гюмюш.