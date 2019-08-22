Турция — вторая в мире по числу компаний-подрядчиков

Журнал Engineering News Records (ENR) обнародовал очередной рейтинг 250 крупнейших строительных компаний-подрядчиков мира (250 -Top International Contractors).

В ТОП-250 за 2018 год включены 44 турецких строительных компаний, что является вторым показателем в мире.

Доля турецких компаний-подрядчиков в мировом строительном рынке составила 4,6 процента.

При этом позиции турецких компаний в отдельных регионах мира претерпели изменения.

Так, доля турецких подрядчиков на Ближнем Востоке в прошлом году увеличилась с 9,7 процента до 10,4 процента, а в Азии наоборот сократилась с 4 процентов до 2,1 процента.

По мнению экспертов ENR, на сегодняшний день мировой строительный сектор не развивается и пребывает в застое.