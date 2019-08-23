В США в возрасте 79 лет умер миллиардер Дэвид Кох

Американский миллиардер и общественный деятель Дэвид Кох, один из членов влиятельного клана Кохов, умер в возрасте 79 лет. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении его брата Чарльз Коха, также являющегося миллиардером.

Как констатируется в документе, 27 лет назад у Дэвида Коха был диагностирован рак предстательной железы, тогда врачи полагали, что ему осталось жить лишь несколько лет. В июне 2018 года стало известно, что Кох по состоянию здоровья уходит с поста вице-президента промышленного конгломерата Koch Industries, а также прекращает участие во всех политических организациях. В их число входила Americans for Prosperity Foundation. По данным СМИ, клан Кохов с помощью данного объединения активно оказывает влияние на американскую политику, в частности выступая в поддержку консервативных ценностей и Республиканской партии.

По последним оценкам агентства Блумберг, состояние Дэвида Коха превышало 58,7 млрд долларов. Он занимал восьмое место в списке самых богатых людей мира. На седьмом месте в этом рейтинге сейчас Чарльз Кох. Его состояние также оценивается в 58,7 млрд долларов.

Koch Industries основан в 1940 году, его головной офис находится в городе Уичито (штат Канзас). Конгломерат входит в число крупнейших частных компаний США и традиционно содействует республиканцам. Его выручка в 2018 году составила 110 млрд долларов. Дэвид Кох являлся владельцем доли в размере 42% в конгломерате. Такая же доля принадлежит его брату Чарльзу. Как изменится это соотношение после смерти Дэвида Коха, пока не уточняется.

В 2016 году журнал «Форбс» опубликовал данные, согласно которым совокупное состояние 25 богатейших семей США составляло 722 млрд долларов. Вторую строчку в этом рейтинге заняло семейство Кохов, на счету которого было в то время 82 млрд долларов. Оно уступило лишь клану Уолтонов, которому принадлежит крупнейшая в мире сеть универмагов Walmart. Состояние Уолтонов оценивалось тогда примерно в 130 млрд долларов.