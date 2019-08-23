Первый в мире энергоблок плавучей АЭС отправился на Чукотку

Первый в мире промышленный плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился в путь из Мурманска к месту постоянного базирования — в город Певек Чукотского автономного округа. Об этом говорится в сообщении Росэнергоатома.

Плавучий энергоблок с помощью буксиров преодолеет расстояние более 4700 км, прежде чем встать у берега на своей постоянной точке базирования — в городе Певек Чукотского автономного округа, говорится в сообщении.

В перспективе плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) должна заменить выводимые из эксплуатации генерирующие мощности Чаун-Билибинского энергоузла — Чаунскую ТЭЦ в городе Певеке и Билибинскую АЭС в г. Билибино.

Длина судна ПАТЭС составляет 114 метров, ширина — 30 метров. Уставная мощность двух реакторов составляет 35 МВт.