Турция продолжит разведку газа у берегов Кипра — Эрдоган

Турция намерена с прежней решимостью продолжать разведку месторождений углеводородов в Восточном Средиземноморье. Об этом заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с премьер-министром Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Эрсином Татаром в Анкаре.

«В Восточном Средиземноморье не может быть осуществлен ни один проект, игнорирующий Турцию или Турецкую Республику Северного Кипра», — подчеркнул турецкий лидер.

Глава государства заверил, что Анкара продолжит защищать права турок-киприотов на острове и в регионе с такой же решимостью, с какой защищает собственные права.

По словам Эрдогана, «те, кто вчера пытались захватить остров, пролив кровь турок-киприотов, сегодня пытаются достичь той же цели посредством политических и экономических атак».

Президент пообещал продолжить работы по разведке месторождений у берегов Кипра несмотря на санкции, введенные ЕС.

«ЕС, который объявил, что принял так называемые [ограничительные] меры, наносит вред не нам, а себе», — заявил он. «Мы продолжаем геологоразведочные работы и будем делать это с неизменной решимостью», — добавил глава турецкого государства.

Эрдоган констатировал, что возникновение кипрской проблемы и ее продолжение до сегодняшнего дня обусловлено непримиримой позицией греческой стороны.

«Урегулирование на острове станет возможным только тогда, когда греческая община Кипра проявит стремление к искреннему и подлинному компромиссу», — отметил он.

На шельфе у берегов Кипра были найдены крупные месторождения природного газа. В 2011 году американская Noble Energy обнаружила, в частности, месторождение «Афродита» с запасами в 140 миллиардов кубометров. Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, направила туда два буровых судна, которые приступили к бурению на шельфе Кипра. Корабли ВМС Турции охраняют скважины и буровые суда.