Число иностранных туристов на курортах Антальи за восемь месяцев выросло на 17,6%

Число иностранцев, посетивших «туристическую столицу» Турции — Анталью с 1 января по 22 августа 2019 года, достигло рекордных 10,5 миллионов человек, что на 17,6 процентов больше показателя 2018 года (8,586 миллиона).

Об этом свидетельствуют данные Управления культуры и туризма Антальи и аэропорта Газипаша.

С начала года на отдых в Анталью прибыли жители до 200 стран мира. На первом месте по числу отдыхающих россияне, далее следуют граждане Германия и Украины.

Глава Ассоциации отельеров Турции (POYD) Улкай Атмаджа в беседе с агентством «Анадолу» выразил удовлетворение рекордными показателями роста туризма.

По его словам, до конца года число иностранных туристов в Анталье может достигнуть 16 миллионов.

Атмаджа напомнил, что в прошлом году на курортах юга Турции отдохнуло около 14 миллионов гостей страны.

«Поставлена также цель — увеличить доходы от сферы туризма на 10 процентов. На сегодня уже можно говорить о 8-10 процентном росте этого показателя. Ожидаем продолжения позитивной тенденции в сентябре», — сказал глава POYD.