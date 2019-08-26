Доставка второй батареи С-400 в Турцию начнется завтра — Минобороны

Россия начнет поставки второй батареи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Турцию во вторник, сообщил в понедельник министр обороны Хулуси Акар.

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у России.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.