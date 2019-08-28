Беларуси и Турции предстоит в разы нарастить товарооборот — Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассчитывает на значительное увеличение товарооборота с Турцией, считая, что для этого есть огромный потенциал. Об этом он сказал в среду в ходе встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, который прибыл в Минск с официальным визитом.

«Нам надо совершенствовать фундамент наших отношений — торгово-экономические отношения. Такие страны, как мы, имеющие огромный потенциал в своем развитии, могут иметь в разы больший товарооборот, чем тот, который мы имеем сейчас», — сказал Лукашенко. В этой связи он заявил, что члены межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, посольства двух стран должны «подключиться и наконец-то выработать надежный план действий, чтобы страны действительно в разы могли увеличить товарооборот». «Если товарооборот большой, если мы очень зависим друг от друга, то уже никому не удастся разорвать эти отношения», — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, у Беларуси с Турцией сложились хорошие отношения. «Мы сотрудничаем по всем направлениям, закрытых тем в сотрудничестве, в отношениях между нами нет. Мы прошли очень долгий и непростой путь, перед нами стояли разные вызовы и вопросы, которые мы успешно решали», — отметил белорусский президент. Он выразил надежду, что визит главы МИД Турции в Минск будет способствовать систематизации двусторонних отношений, «приведению в порядок» торгово-экономических отношений и решению тех проблем, которые пока существуют.

«Для меня большая честь оказаться в действительно дружественной для нас стране. Также я хочу передать привет от вашего близкого друга президента Реджепа [Тайипа] Эрдогана», — сказал в свою очередь глава МИД Турции.

Товарооборот Беларуси и Турции в 2018 году достиг $984 млн, импорт составил $801 млн, экспорт увеличился более чем на 36%, до $183 млн. В первом полугодии 2019 года темп роста торгово-экономического сотрудничества несколько замедлился. Товарооборот составил $418 млн, экспорт — $68,2 млн, импорт — $349,8 млн.

Турция намерена совместно с Беларусью активно продолжить реализацию договоренностей на высшем уровне. Об этом сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на встрече в расширенном составе с белорусским коллегой Владимиром Макеем в Минске, сообщает БЕЛТА.

«Беларусь — дружественная для нас страна. И сегодня мы фокусируемся на сферах, в которых сможем укрепить двустороннее сотрудничество», — подчеркнул Чавушоглу.

По его мнению, хорошую основу белорусско-турецких отношений заложили президенты двух стран.

Министр отметил, что предстоит продолжить реализацию достигнутых на высшем уровне договоренностей.

Речь, по его словам, в том числе идет об организации взаимных визитов, двусторонних переговоров на различных уровнях, заседаний совместных рабочих групп и комиссий.