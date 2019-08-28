Операторы Telegram тайно планируют выпустить скоро криптовалюту Gram — источник

Операторы мессенджера Telegram, позволяющего обмениваться сообщениями и медиафайлами различных форматов, планируют выпустить в обращение собственную криптовалюту Gram «в течение ближайших двух месяцев». Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии американская газета The New York Times со ссылкой на три источника из числа инвесторов.

По их данным, Telegram планирует сделать транзакции с использованием Gram доступными от 200 млн до 300 млн пользователей приложения мессенджера Telegram. Согласно публикации, величина амбиций операторов этого сервиса стала очевидна еще в начале 2018 года, когда им удалось привлечь инвестиции в размере 1,7 млрд долларов со стороны представителей крупного капитала, включая венчурные фонды Кремниевой долины. В презентационных документах, с которым ознакомилась газета, уточняется, что Gram структурно будет функционировать так же децентрализованно, как биткойн, и легче избегать мер государственного надзора. Управление новой криптовалютой предполагается осуществлять с помощью «децентрализованной сети компьютеров, которые не дадут Telegram контроля над обращением Gram».

Источники газеты обращают внимание на то, что операторы мессенджера, в отличие от американской компании Facebook публично объявившей в июне о планах выпустить в обращение криптовалюту Libra в 2020 году, не афишируют своих приготовлений и действуют скрытно.

Facebook в июне объявила, что планирует выпустить в обращение собственную криптовалюту Libra в следующем году. По словам представителей компании, сделать перевод цифровой валюты будет так же просто, как «отправить текстовое сообщение на телефон». Функционирование новой валюты будет основано на технологии блокчейн — децентрализованной базе данных, устройства хранения информации которой не подключены к общему серверу.

Ряд крупнейших американских корпораций, включая Visa, Mastercard, PayPal и Uber, намерены вложить по 10 миллионов долларов в создание консорциума, который будет управлять Libra. При этом ряд официальных представителей руководства разных стран, включая президента США Дональда Трампа, а также национальных банков выразили опасения, что такая форма финансовых операций может способствовать преступности.