Турция и Россия обсуждают поставки российских истребителей Су-35

Россия и Турция обсуждают поставку республике российских систем радиоэлектронной борьбы и истребителей Су-35 или Су-57. Об этом сообщил журналистам в среду на авиасалоне МАКС-2019 директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«Несомненно, важными переговорами сегодня будут [переговоры] с турецким моим коллегой, начальником управления оборонной промышленности при президенте Турецкой Республики господином [Исмаилом] Демиром. Продолжим обсуждение тем, которые стоят на повестке. Это С-400, будем двигаться по дальнейшей возможной поставке Су-35 или Су-57, большой интерес проявлен, рано говорить о контрактных переговорах, нет еще никакой заявки, должны пройти консультации», — сказал Шугаев.

«Кроме того, на повестке дня у нас вопрос по возможным поставкам и сотрудничеству в сфере радиоэлектронной борьбы», — добавил он.

В июле Россия начала поставки в Турцию зенитных ракетных систем С-400, что спровоцировало усиление напряженности в отношениях Анкары и Вашингтона. США в ответ приостановили участие Турции в программе истребителей F-35 из-за опасений о безопасности и предупредили о возможных санкциях.

Шугаев также сообщил, что авиация Минобороны РФ выполнит несколько десятков рейсов в ходе второго этапа поставки зенитных ракетных систем С-400 в Турцию.

Он отметил, что вторая поставка, начавшаяся 27 августа, будет выполнена также воздушным транспортом, совершат «несколько десятков рейсов». «Это, конечно, прежде всего авиация министерства обороны», — сказал он.

Поставки продлятся несколько недель, отметил глава ФСВТС.

Шугаев добавил, что авиация МЧС не будет участвовать в новой поставке, так как занята борьбой с пожарами внутри страны.

Директор службы сообщил, что обучение турецких специалистов на С-400 завершится в РФ в конце 2019-го — начале 2020 года.

Шугаев также сообщил, что Россия готова обсудить с Турцией сотрудничество по проекту ТFX (разработка турецкого истребителя пятого поколения).

«У Турции есть проект TFX и мы в части индустриального сотрудничества, готовы обсуждать с ними и эти темы. Более того, лидеры наших стран выразили желание расширить сотрудничество в сфере оборонной промышленности. Наша страна и наша промышленность в принципе готовы», — сказал глава ФСВТС.

По его словам, Россия также может поставить Турции авиационные двигатели и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).