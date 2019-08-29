Турцию за 7 месяцев посетило более 24 миллионов иностранных туристов

Число посетивших Турцию иностранцев в январе-июле 2019 года выросло на 14,11 процентов — до 24, 7 миллиона человек. Об этом сообщает Министерство культуры и туризма Турции.

Больше всего иностранцев в указанный период прибыло в Турцию из России, Германии и Болгарии.

Число прибывших из России в Турцию иностранцев выросло в январе-июле на 14,54 процента, из Германии — на 15,04 процента, Болгарии — на 23,5 процента.

Также в указанный период Турцию посетили граждане Великобритании и Ирана.

В первые семь месяцев года Турцию посетили 3.752.437 российских, 2.670.672 немецких и 1.444.789 болгарских граждан.

Число иностранцев, посетивших Турцию в июле, выросло на 16,67 процента, превысив 6,6 миллиона.

В июле Турцию посетили 1.043.040 россиян, 868.307 немцев и 425.044 британца.

Согласно данным Союза отельеров Турции (TÜROB), в Турции заполняемость отелей в июле в среднем выросла на 2,1 процента по сравнению с прошлым годом — до 76,1 процента.

В указанный месяц средняя стоимость номера (Average Daily Rate, ADR) в турецком отеле выросла на 14 процентов — до 100,3 евро в сутки.

Доходы отелей от одного номера (RevPAR) выросли на 16,4 процента — до 76,3 евро.

В январе-июле средняя заполняемость отелей в Турции выросла на 1,2 процента — до 65,6 процента, доходы отелей от одного номера выросли на 10,4 процента — до 49,2 евро, средняя стоимость номера — на 9,1 процента — до 75,1 евро в сутки.

Рекордно высокая стоимость номеров в отелях Турции была зафиксирована в 2012 году. В среднем по Турции этот показатель составил 115,6 евро, по Стамбулу — 152,9 евро.

В июле 2018 года заполняемость отелей в Стамбуле в среднем составила 79,8 процента, а в июле нынешнего года этот показатель вырос на 3,8 процента — до 82,8 процента.