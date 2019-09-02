Турция готова приобрести дополнительные С-400 у России — глава МИД

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности приобрести дополнительные батареи зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, если Анкаре не удастся купить зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot у Вашингтона.

«У нас все еще есть потребность в подобных системах, она будет до тех пор, пока мы не сможем производить собственные. Если нам удастся купить аналог у США, то мы закупим ЗРК Patriot. Но если это не удастся, то мы купим еще С-400 у России, Турция — независимая страна», — сообщил министр на XIV Международном стратегическом форуме в городе Блед.

О готовности приобрести дополнительные батареи С-400 в Анкаре ранее уже сообщалось на фоне того, что США не предлагают Турции подходящие условия контракта по ЗРК Patriot.

Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей комплексов Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у России.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 млрд. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Первые поставки начались 12 июля.

Против приобретения Турцией С-400 активно выступают США и НАТО. 17 июля пресс-секретарь Белого дома в письменном заявлении сообщил, что решение Турции приобрести российские ЗРС С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.