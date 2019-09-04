В Турцию поставят партию зерна с расчетом в рублях

Компания Grain Export SA, входящая в Объединенную зерновую компанию (ОЗК) России, выиграла тендер на поставку 60 тысяч тонн продовольственного зерна в Турцию.

Эта первая сделка ОЗК с турецкой стороной с расчетами в российской валюте. Соответственно, зерно будет доставлено в период с 10 по 27 сентября в порт Мерсин.

«Выбор российской валюты в качестве платежного средства обусловлен экономической целесообразностью, это повышает прозрачность заключаемых контрактов и снижает риски от возможных курсовых колебаний», — отметили в ОЗК.

Первые пробные поставки зерна в Турцию в российской валюте были реализованы в октябре 2018 года.

Министр торговли Турции Рухсар Педжан в своем недавнем заявлении отметила, что Анкара намерена в торговле с Россией увеличить расчеты национальной валюты.