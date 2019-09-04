Турецкие специалисты приступили в России к обучению эксплуатации С-400

Специалисты из Турции приступили в России к обучению эксплуатации зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщило в среду Министерство национальной обороны Турции.

«В российском городе Гатчина началось обучение нашего персонала из состава ВВС по эксплуатации зенитных ракетных систем С-400», — сообщается на официальной странице военного ведомства в Twitter.

Как информировал ранее генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков, обучение турецких военнослужащих продлится ориентировочно с 1 сентября по 2 января будущего года.

27 августа начались поставки второй батареи С-400 в Турцию. Элементы комплекса на регулярной основе доставляются военно-транспортными самолетами на авиабазу Мюртед в Анкаре.

В сентябре 2017 года РФ сообщила о заключенном с Турцией контракте на поставку С-400, его стоимость составляет $2,5 миллиарда. Анкара получит полковой комплект (два дивизиона). Контракт подразумевает частичную передачу технологий производства турецкой стороне. Поставка компонентов первого дивизиона С-400 (первой батареи) была осуществлена с 12 по 25 июля. 30 военно-транспортных самолетов доставили элементы ЗРС на авиабазу Мюртед в Анкаре. Ожидается, что поставка второй партии С-400 завершится в сентябре.