Экспорт Турции в августе вырос на 1,69 процента — до 13,2 миллиарда долларов. Об этом сообщила министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

По ее словам, внешнеторговый дефицит Турции в августе сократился на 9,88 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 2,4 миллиарда долларов.

Экспорт Турции в январе-августе вырос на 2,9 процента - до 117,2 миллиарда долларов, отметила министр.

Соотношение турецкого экспорта к импорту в январе-августе выросло в годовом исчислении с 69,2 до 82,6 процента, добавила глава ведомства.