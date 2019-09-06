Пассажиропоток в аэропортах Турции за 8 месяцев превысил 140 миллионов

Пассажиропоток в аэропортах Турции в январе-августе 2019 года составил 140.121.303 человека. Об этом сообщает Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI).

По данным DHMI, в августе из аэропортов Турции было выполнено 76.699 внутренних и 86 019 международных рейсов.

Количество транзитных рейсов в аэропортах Турции составило 44.521.

Таким образом, суммарное количество авиарейсов в Турции в августе составило 207.239.

Пассажиропоток на внутренних рейсах в Турции в августе составил 9 115 332, на международных — 14.115.749. В целом пассажиропоток в указанный период составил 23.262 843.

Грузоперевозки воздушным транспортом в Турции в августе в целом составили 354078 тонн: на внутренних рейсах — 92.033 тонны, на международных — 262.045 тонн.