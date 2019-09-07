Китай входит в ТОП-3 торговых партнеров Турции — министр торговли

Объем торговли Турции с Китаем по итогам 2018 года достиг 23,6 миллиардов долларов, что вывело Пекин в число трех крупнейших торговых партнеров Анкары. Об этом сообщила министр торговли Турции Рухсар Пекджан в пятницу на турецко-китайском бизнес-форуме в Измире.

По словам министра, на сегодняшний день КНР является третьим по значимости торговым партнером Турции после Германии и России.

Пекджан привлекла внимание к потенциалу двусторонних экономических связей, далекому от возможностей двух стран, входящих в число 20 крупнейших экономик мира.

Министр выразила уверенность в том, что сотрудничество самой динамично развивающейся экономики Европы — Турции с «глобальным игроком», в лице Китая, может придать толчок развитию экономики стран Ближнего Востока и Европы.

«Экспорт Турции в Китай достигает 3 миллиардов долларов, а импорт — 20 миллиардов долларов. В Турции действует 61 китайская инвестиционная компания. Объем китайских инвестиций в Турцию достигает порядка 1,56 миллиардов долларов, тогда как объем прямых иностранных инвестиций в турецкую экономику только в 2018 году составил 129 миллиардов долларов. Это говорит о том, что китайские инвесторы опаздывают», — констатировал глава Минторга Турции.

Пекджан также обратилась к турецким компаниям с призывом увеличить экспорт в Китай.