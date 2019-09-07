Робот «Федор» сообщил о полном выполнении программы летных испытаний

Антропоморфный робот «Федор», который на спускаемом аппарате корабля «Союз МС-14» совершил в субботу посадку в казахстанской степи в 147 км юго-восточнее города Жезказган, сообщил, что программа летных испытаний была полностью выполнена. Соответствующая запись появилась на его странице в Twitter.

«Есть приземление. Испытание новой системы посадки прошло без замечаний. Программа испытаний выполнена полностью. Спускаемый аппарат взят под охрану», — написал робот.

«Федор» также отметил, что спуск с орбиты прошел в штатном режиме.

«Двигательная установка ТПК "Союз МС-14" отработала импульс на сход с орбиты штатно. Включение и выключение двигателя на торможение штатно. Импульс выдан своевременно, проведен штатно. Полет нормальный», — добавил он.

О роботе

Человекоподобный робот «Федор» создан компанией «Андроидная техника» и Фондом перспективных исследований по техническому заданию МЧС. Образец, который прибыл на МКС, получил позывной Skybot F-850, где F обозначает принадлежность к семейству роботов «Федор».

В основные задачи Skybot F-850 на этот полет входили передача телеметрии, определение параметров, связанных с безопасностью полета, в том числе перегрузок, проведение экспериментов по отработке в режиме копирования действия робота, которые полезны для работы на внешнем борту МКС.